Россия попросила у Нигера помощи после данных о захвате россиянина

Россия направила руководству Нигера просьбу об оказании помощи в связи с информацией о захвате террористами двух геологов - граждан России и Украины.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.
Сообщается, что посольство РФ продолжит усилия по освобождению российского геолога.
Боевики напали на геологов, занимавшихся разведкой полезных ископаемых, еще в июле, а второго августа появилось видео с двумя заложниками.
По словам похищенных, они работали в Нигере как сотрудники российской компании. Террористы не выдвинули какие-либо требования.