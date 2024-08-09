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Россия попросила у Нигера помощи после данных о захвате россиянина

Россия попросила у Нигера помощи после данных о захвате россиянина Россия направила руководству Нигера просьбу об оказании помощи в связи с информацией о захвате террористами двух геологов - граждан России и Украины.
Другие страны
9 августа 2024 г. 17:50
Россия попросила у Нигера помощи после данных о захвате россиянина

Россия направила руководству Нигера просьбу об оказании помощи в связи с информацией о захвате террористами двух геологов - граждан России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

Сообщается, что посольство РФ продолжит усилия по освобождению российского геолога.

Боевики напали на геологов, занимавшихся разведкой полезных ископаемых, еще в июле, а второго августа появилось видео с двумя заложниками.

По словам похищенных, они работали в Нигере как сотрудники российской компании. Террористы не выдвинули какие-либо требования.

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