Россия попросила у Нигера помощи после данных о захвате россиянина

Россия направила руководству Нигера просьбу об оказании помощи в связи с информацией о захвате террористами двух геологов - граждан России и Украины.

Россия направила руководству Нигера просьбу об оказании помощи в связи с информацией о захвате террористами двух геологов - граждан России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

Сообщается, что посольство РФ продолжит усилия по освобождению российского геолога.

Боевики напали на геологов, занимавшихся разведкой полезных ископаемых, еще в июле, а второго августа появилось видео с двумя заложниками.

По словам похищенных, они работали в Нигере как сотрудники российской компании. Террористы не выдвинули какие-либо требования.