Россия пообещала поддержать резолюцию о создании палестинского государства

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Россия обещает поддержать проект резолюции Совбеза ООН о создании палестинского государства, но не исключает вето со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Report со ссылкой на «Интерфакс».

«Такая резолюция могла бы стать стартовой площадкой для возобновления палестино-израильских переговоров», — заявил спецпредставитель президента России Михаил Богданов.

По его словам, принятию резолюции противятся Израиль и США. «Поэтому нельзя исключать, что если дело дойдет до голосования, то американцы используют право вето. Тогда положение лишь осложнится. Палестинцы не раз говорили, что в случае блокирования резолюции Совбеза ООН они планируют обратиться за членством Палестины в различных международных структурах, в том числе Международном уголовном суде», — отметил спецпредставитель российского президента.

Богданов затруднился сказать, когда в Совбезе могло бы пройти голосование по палестинской резолюции. «Этот вопрос надо задавать нашим палестинским друзьям, поскольку они говорили о своем намерении продвинуть в Совбез ООН проект резолюции и поставить его на голосование. Проект они подготовили и неформально распространили. Однако, когда ставить его на голосование и ставить ли вообще, решение зависит от палестинского руководства», — добавил дипломат.

Государство Палестина было провозглашено в ноябре 1988 года в Алжире. Де-факто признание палестинского государства в 2012 году одобрила Генеральная Ассамблея ООН.