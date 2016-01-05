​Россия полностью закрыла границы для товаров из Украины

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Россия полностью остановила транзит товаров из Украины, перевозка больше не осуществляется.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте украинского министерства экономического развития и торговли.

"Министерство экономического развития и торговли Украины сообщает, что по состоянию на 4 января 2016 года Российская Федерация полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию. Таким образом, российская сторона нарушила свои обязательства, в частности, взятые в рамках Всемирной организации торговли и Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 г.", — говорится в сообщении.