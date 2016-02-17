Россия подала на Украину в Высокий суд Лондона

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министерство финансов России подало иск к Украине в Высокий суд Лондона, обвинив Киев в невыплате кредита в 3 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Речь идет о долге по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на 3 млрд. долларов, которые были выкуплены Россией.

Силуанов сказал, что Киев должен был погасить долг 21 декабря 2015 года, а 31 декабря истек льготный период для урегулирования спора.

Украина оказалась не готова вести переговоры по урегулированию долга в духе "доброй воли", заявил российский министр.

Силуанов считает, что судебный процесс в Лондоне будет открытым и прозрачным.