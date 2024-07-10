Россия планирует подписать договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном

Россия рассчитывает в ближайшее время подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Россия рассчитывает в ближайшее время подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы сейчас активно работаем над подписанием нового базового договора с Ираном, который охватывает все сферы сотрудничества, - указал замминистра. - И мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся завершить эту двухлетнюю, так сказать, эпопею с выработкой важного межгосударственного документа".

По словам Руденко, Иран стал одним из важнейших партнеров и друзей для России. Так, по мнению дипломата, новый договор о всеобъемлющем партнерстве "закладывает основы связей РФ с Ираном на многие десятилетия вперед".