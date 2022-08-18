Россия перенаправила уголь, от которого отказался ЕС, в Китай и Индию

В июле выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы российского угля из европейских стран были направлены в Китай и Индию.

В июле выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы российского угля из европейских стран были направлены в Китай и Индию.

Как передает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом говорится в обзоре экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

По оценке ЦРЭ, поставки российского угля в июле могли снизиться за месяц примерно на 3 млн тонн, но падение "в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток — в Индию и Китай". В исследовании со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler отмечается, что поставки угля в Китай и Индию в июле выросли за месяц 42 и 60% соответственно. В Китай по морскому пути было поставлено 6,7 млн тонн, в Индию — 2 млн тонн.

Уголь в азиатском направлении, как правило, поставляется по морскому пути: по данным Ассоциации морских торговых портов, в 2021 году перевалка угля в портах составила 202,7 млн тонн, а весь экспорт угля, по данным Минэнерго, — 223 млн тонн.

В обзоре ЦРЭ также отмечается, что дисконт на российский уголь в июле по-прежнему высок. Как утверждают эксперты, российский уголь независимо от направления торгуется с дисконтами более 200 долларов за т (т. е. на 45–50% дешевле). Эта скидка более чем в 10 раз выше, чем до начала боевых действий России в Украине.

Эмбарго на российский уголь вошло в пятый пакет санкций ЕС. Запрет на импорт начал действовать в Евросоюзе с 1 августа. На фоне ограничений на поставки российского страны ЕС увеличили импорт угля из Казахстана — в январе—мае объем превысил показатели всего 2021 года.