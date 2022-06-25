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Россия передаст Японии тела двух погибших японцев с круизного судна

Россия передаст Японии тела двух погибших японцев с круизного судна Россия намерена передать Японии тела двух японцев, которые погибли во время крушения круизного судна KAZU 1 у берегов северного японского острова Хоккайдо в конце апреля. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.
Другие страны
25 июня 2022 г. 10:11
Россия передаст Японии тела двух погибших японцев с круизного судна

Россия намерена передать Японии тела двух японцев, которые погибли во время крушения круизного судна KAZU 1 у берегов северного японского острова Хоккайдо в конце апреля. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, проведенный анализ ДНК показал совпадение с образцами одного из членов экипажа судна и одной пассажирки, которая проживала на Хоккайдо. Сроки и способ передачи Японии тел погибших будут согласованы в ближайшее время.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара в свою очередь заявил на пресс-конференции в Токио, что информация о совпадении образцов ДНК была получена от России по дипломатическим каналам ранее в этом месяце. "Мы надеемся, что тела погибших будут возвращены на родину в кратчайшие сроки", - добавил он.

23 апреля KAZU 1 отправило сигнал бедствия, после чего связь с судном прервалась. На его борту находились 24 пассажира, включая двух детей, а также капитан и его помощник. К настоящему моменту подтверждена гибель 14 человек, остальные числятся пропавшими без вести. Япония ранее обратилась к России за помощью в поиске пропавших пассажиров судна. В результате поисков на Кунашире были найдена тела двух человек.

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