Разведка Украины: Россия перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе

ВС России продолжают перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".

ВС России продолжают перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Согласно информации, по состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, до 14 октября планируется завезти еще 8.

"В ближайшее время запланировано перемещения 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси", - отмечает Главное управление разведки.