«Ъ»: Россия ответит США в случае «заморозки» своих активов по делу ЮКОСа

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России направила в Госдеп США ноту с требованием не накладывать арест на российское имущество по делу ЮКОСа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Госдепа, в котором раскрывается позиция российского ведомства.

В июле американский Госдеп направил письмо трем бывшим акционерам ЮКОСа - Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd. В этом письме американское ведомство сообщает о позиции МИД России по поводу решения Гаагского арбитража.

В Москве, согласно письму, решение по делу ЮКОСа сочли «неправосудным» и «политически ангажированным», а также дали понять, что готовы принять ответные меры в случае «заморозки» российских активов на территории США.

«Любые попытки применения обеспечительных и исполнительных мер в отношении находящегося на американской территории российского имущества будут рассматриваться Россией как основание для принятия в отношении США, их граждан и юридических лиц адекватных и соразмерных ответных шагов», - отметили в российском министерстве.

Кроме того, в МИД добавили, что в случае, если государственные органы США поддержат решение гаагского суда, «двусторонним российско-американским отношениям в очередной раз будет нанесен тяжелый удар».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил разработку законопроекта, согласно которому иностранные активы на территории России могут быть заморожены.