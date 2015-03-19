Россия отказалась участвовать во встрече Совбеза ООН по Крыму

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Россия не намерена участвовать в неформальной встрече Совбеза ООН по Крыму, инициированной Литвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при всемирной организации.

В постпредстве сочли встречу "контрпродуктивной и провокационной", подчеркнув, что обсуждение данного вопроса не относится к сфере Совбеза ООН. "Российская делегация не примет в нем участия, как и, насколько нам известно, делегации некоторых других стран", - заявили дипломаты.

Ранее в среду стало известно, что Совет Безопасности ООН проведет 19 марта неформальную встречу, посвященную ситуации в Крыму, на которой выступит депутат Верховной Рады Украины, бывший лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Мероприятие будет проходить за закрытыми дверями по "формуле Арриа", которая подразумевает обмен мнениями между его участниками, отмечает Report.