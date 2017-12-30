Россия отказала американскому сенатору во въезде в страну

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Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Россия отказалась выдать визу сенатору из США Джинн Шаин, которая попала в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские санкции, передает Report со ссылкой Би-би-си.

Американское издание Politico отмечает, что в результате запланированный визит в Россию отменили еще два американских сенатора, который планировали приехать вместе с Д. Шаин и встретиться с "следующим поколением российских лидеров и действующими официальными политиками, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений".

Российское посольство в США на своей странице в социальной сети "Фейсбук" заявило, что предлагало американской стороне несколько вариантов урегулирования конфликта, в том числе исключение из американского санкционного списка отдельных россиян, но США на это не пошли.

Тем не менее в посольстве выразили надежду на то, что России и США все же удастся возобновить межпарламентские контакты, а также призвали Вашингтон отменить санкции, введенные против российских граждан.

Джинн Шаин попала в российский черный список после того, как поддержала законопроект, позволяющий расширить американские санкции против России, и идею внесения российского телеканала RT в список иностранных агентов.