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Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии

Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии Президент РФ Владимир Путин оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении нее самой и Беларуси.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 21:56
Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии

Президент РФ Владимир Путин оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении нее самой и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

"Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства", - сказал Путин.

Он уточнил, что право применить ядерное оружие возникает в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету РФ.

Глава государства подчеркнул, что все эти вопросы согласованы с белорусской стороной и с президентом Александром Лукашенко.

Отмечается, что на заседании глава государства предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

"Наряду с военной доктриной, это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил - это крайняя мера защиты суверенитета страны", - подчеркнул российский лидер.

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