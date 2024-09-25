Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии

Президент РФ Владимир Путин оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении нее самой и Беларуси.

Президент РФ Владимир Путин оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении нее самой и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

"Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства", - сказал Путин.

Он уточнил, что право применить ядерное оружие возникает в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету РФ.

Глава государства подчеркнул, что все эти вопросы согласованы с белорусской стороной и с президентом Александром Лукашенко.

Отмечается, что на заседании глава государства предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

"Наряду с военной доктриной, это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил - это крайняя мера защиты суверенитета страны", - подчеркнул российский лидер.