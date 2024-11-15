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Россия ограничивает экспорт урана в США в ответ на санкции

Россия ограничивает экспорт урана в США в ответ на санкции Решение об ограничении поставок обогащенного урана в США принято в ответ на санкции, введенные американской стороной на период с 2024 по 2027 годы и предусматривающие полный запрет с 2028 года.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 19:56
Россия ограничивает экспорт урана в США в ответ на санкции

Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба российского кабмина по факту подписания соответствующего постановления.

Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Решение об ограничении поставок обогащенного урана в США принято в ответ на санкции, введенные американской стороной на период с 2024 по 2027 годы и предусматривающие полный запрет таких поставок с 2028 года.

По информации российских СМИ, госкорпорация “Росатом” не раскрывала точные объемы экспорта урана за 2023 год.

Производство урана в России в 2023 году составило 2,7 тыс. тонн, при этом “Росатом” также имеет производственные мощности в Казахстане.

Как сообщает издание Trading Economics, цены на уран в октябре выросли до $83 за фунт, достигнув двухмесячного максимума. Это произошло на фоне предыдущего падения стоимости после зимних исторических максимумов в $105 за фунт.

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