Россия ограничит авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом

Россия с 23 марта вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в телеграмме Росавиации.

Как следует из телеграммы, будут ограничены полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок). Как и ранее, российские авиакомпании получили право выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения путешественников домой.

"В дополнение в ранее введенным временным ограничениям осуществления пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территории отдельных государств (и обратно) с 00:00 мск (01:00 бакинское время) 23 марта вводится временно ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств, в которых по данным Роспотребнадзора по состоянию на 19 марта выявлено случаи заболевания новой коронавирусной инфекции", - говорится в телеграмме.

Как пояснил ТАСС представитель Росавиации, с 23 марта авиакомпании РФ смогут выполнять в Турцию чартерные рейсы до полного вывоза российских граждан.