Минобороны России: Доходы ИГ от продажи нефти составляют около двух миллиардов долларов в год

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Доходы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) от продажи нефти составляют около двух миллиардов долларов в год.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявили в министерстве обороны России.

Как заявили в Генштабе России, в результате действий Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии доходы террористов от незаконной продажи нефти снизились в два раза - с 3 до 1,5 миллионов долларов в день.

Всего за два месяца, которые длится операция ВКС в Арабской Республике, российская авиация нанесла удары по 32 заводам и 11 нефтеперерабатывающим комплексам ИГ на территории Сирии.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского, у ИГ есть не менее 8,5 тысяч автоцистерн, которые перевозят до 20 тысяч баррелей нефти в день.