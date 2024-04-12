Россия объявила персоной нон-грата сотрудника посольства Словении

Россия объявила персоной нон-грата одного сотрудника посольства Словении в Москве.

Россия объявила персоной нон-грата одного сотрудника посольства Словении в Москве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве указали, что 12 апреля в МИД России была вызвана посол Словении в РФ Дарья Бавдаж-Курет, "которой был выражен протест в связи с лишением аккредитации сотрудника посольства Российской Федерации в Республике Словении".

"С учетом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника посольства Словении в Москве", - сообщили в российском дипведомстве.