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Россия объявила персоной нон-грата сотрудника посольства Словении

Россия объявила персоной нон-грата сотрудника посольства Словении Россия объявила персоной нон-грата одного сотрудника посольства Словении в Москве.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 12:49
Россия объявила персоной нон-грата сотрудника посольства Словении

Россия объявила персоной нон-грата одного сотрудника посольства Словении в Москве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве указали, что 12 апреля в МИД России была вызвана посол Словении в РФ Дарья Бавдаж-Курет, "которой был выражен протест в связи с лишением аккредитации сотрудника посольства Российской Федерации в Республике Словении".

"С учетом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника посольства Словении в Москве", - сообщили в российском дипведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Sloveniya səfirliyinin əməkdaşını “persona non-grata” elan edib

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