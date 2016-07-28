Россия объявила о проведении масштабной гуманитарной операции в Алеппо

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Россия совместно с правительством Сирии начинает масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, мирные жители Алеппо смогут покинуть город через три гуманитарных коридора, еще один коридор будет открыт для повстанцев и боевиков, которые пожелают сложить оружие. В районах гуманитарных коридоров будут открыты пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи.

Шойгу подчеркнул, что в Алеппо и его пригородах сложилась сложная гуманитарная обстановка.

Сообщается, что гуманитарная операция в Алеппо проводится совместно с сирийским правительством по поручению российского президента.

Последние четыре года Алеппо, бывший ранее деловым центром Сирии, фактически разделен на две части: западную контролирует официальный Дамаск, восточную - его противники.

Правительственные войска при поддержке российской авиации в последние недели усилили нажим на своих противников в Алеппо и окружили контролируемые теми районы города, где в крайне тяжелых условиях остаются десятки тысяч гражданских жителей.