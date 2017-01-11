Трамп: Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня".

Как сообщает Report, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что у России есть на него компромат.

"Я не имею никакого отношения к России - ни сделок, ни кредитов, ничего", - заявил Д.Трамп.

По сообщениям зарубежных СМИ, у России есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Информация об этом была предоставлена Нацразведкой США, которую прикрепили отдельной запиской к отчету о вмешательстве России в президентские выборы.

В Кремле также заявили, что подобная информация является "фабрикацией и абсолютной чушью".