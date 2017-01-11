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    Трамп: Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня

    Я не имею никакого отношения к России - ни сделок, ни кредитов, ничего

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня". 

    Как сообщает Report, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что у России есть на него  компромат.

    "Я не имею никакого отношения к России - ни сделок, ни кредитов, ничего", - заявил Д.Трамп. 

    По сообщениям зарубежных СМИ, у России есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Информация об этом была предоставлена Нацразведкой США, которую прикрепили отдельной запиской к отчету о вмешательстве России в президентские выборы.

    В Кремле также  заявили, что подобная информация является "фабрикацией и абсолютной чушью". 

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