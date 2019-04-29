​Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 триллиона долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, при этом Россия выпала из пятерки стран-лидеров по этому показателю.

Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным исследования, мировые военные расходы в 2018 году достигли самого высокого уровня с 1988 года, когда институт начал собирать информацию по этому вопросу.

"В 2018 году мировые военные расходы были на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны", - говорится в докладе.

По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,1% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 239 долларам на человека.

Военные расходы России в 2018 году, по данным SIPRI, составили 61,4 миллиарда долларов, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, Россия опустилась в рейтинге института на шестое место.

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов.

Впервые с 2010 года американские военные расходы выросли на 4,6% и составили 649 миллиарда долларов.