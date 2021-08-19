Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан

Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан по аналогии с Сирией нет.

Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан по аналогии с Сирией нет.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем", - рассказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует Московский формат.

"Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию", - добавил политик.

Он подчеркнул, что приоритетная задача сейчас - обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, а также от контрабанды оружия и наркоторговли.

"Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону. Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - заключил Патрушев.