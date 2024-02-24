Россия не намерена выходить из Договора о космосе

Москва не рассматривает выход из Договора о космосе 1967 года, который устанавливает принципы мирного освоения космического пространства.

Москва не рассматривает выход из Договора о космосе 1967 года, который устанавливает принципы мирного освоения космического пространства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Нет, не рассматриваем, - ответил он на соответствующий вопрос. - Это один из ключевых компонентов остающихся в силе в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договоренностей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы".

Также он подчеркнул, что появление ядерного оружия в космосе технически нецелесообразно, поскольку ныне существующие средства его доставки закрывают все потребности.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что угроза нацбезопасности США может возникнуть в связи с предполагаемыми планами РФ разместить в космосе ядерное оружие.