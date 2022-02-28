Канада заявила о нарушении Россией запрета на использование воздушного пространства

Авиакомпания Аэрофлот в воскресенье нарушила запрет на использование российскими воздушными судами воздушного пространства Канады

Авиакомпания "Аэрофлот" накануне нарушила запрет на использование российскими воздушными судами воздушного пространства Канады.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, нарушение было в тот же день, когда ограничение было введено в ответ на военные действия России в Украине.

"Нам известно, что рейс 111 Аэрофлота нарушил введенный ранее сегодня запрет на российские рейсы, использующие воздушное пространство Канады", - говорится в сообщении Transport Canada в Twitter.

Согласно FlightRadar24, рейс 111 вылетел из Майами, штат Флорида, в Москву и вылетел в 15:12 по восточному времени, отмечает Reuters.

Министерство транспорта Канады заявило, что начнет проверку поведения Аэрофлота и канадского поставщика услуг управления воздушным движением Nav Canada после нарушения.

"Мы без колебаний примем соответствующие правоприменительные меры и другие меры для предотвращения будущих нарушений", - заявил канадский регулятор.

Министр транспорта Канады Омар Альхабра объявил в воскресенье, что Канада закроет свое воздушное пространство для российских эксплуатантов воздушных судов после аналогичных мер со стороны других стран. "Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину", - написал министр в своем Twitter.