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Канада заявила о нарушении Россией запрета на использование воздушного пространства

Канада заявила о нарушении Россией запрета на использование воздушного пространства Авиакомпания Аэрофлот в воскресенье нарушила запрет на использование российскими воздушными судами воздушного пространства Канады
Другие страны
28 февраля 2022 г. 10:44
Канада заявила о нарушении Россией запрета на использование воздушного пространства

Авиакомпания "Аэрофлот" накануне нарушила запрет на использование российскими воздушными судами воздушного пространства Канады.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, нарушение было в тот же день, когда ограничение было введено в ответ на военные действия России в Украине.

"Нам известно, что рейс 111 Аэрофлота нарушил введенный ранее сегодня запрет на российские рейсы, использующие воздушное пространство Канады", - говорится в сообщении Transport Canada в Twitter.

Согласно FlightRadar24, рейс 111 вылетел из Майами, штат Флорида, в Москву и вылетел в 15:12 по восточному времени, отмечает Reuters.

Министерство транспорта Канады заявило, что начнет проверку поведения Аэрофлота и канадского поставщика услуг управления воздушным движением Nav Canada после нарушения.

"Мы без колебаний примем соответствующие правоприменительные меры и другие меры для предотвращения будущих нарушений", - заявил канадский регулятор.

Министр транспорта Канады Омар Альхабра объявил в воскресенье, что Канада закроет свое воздушное пространство для российских эксплуатантов воздушных судов после аналогичных мер со стороны других стран. "Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину", - написал министр в своем Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Rusiyanın hava məkanından istifadə qadağasını pozduğunu bəyan edib
Версия на английском языке Canada says Russian airline Aeroflot violated its airspace

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