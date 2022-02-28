Канада заявила о нарушении Россией запрета на использование воздушного пространства

Авиакомпания "Аэрофлот" накануне нарушила запрет на использование российскими воздушными судами воздушного пространства Канады.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, нарушение было в тот же день, когда ограничение было введено в ответ на военные действия России в Украине.
"Нам известно, что рейс 111 Аэрофлота нарушил введенный ранее сегодня запрет на российские рейсы, использующие воздушное пространство Канады", - говорится в сообщении Transport Canada в Twitter.
Согласно FlightRadar24, рейс 111 вылетел из Майами, штат Флорида, в Москву и вылетел в 15:12 по восточному времени, отмечает Reuters.
Министерство транспорта Канады заявило, что начнет проверку поведения Аэрофлота и канадского поставщика услуг управления воздушным движением Nav Canada после нарушения.
"Мы без колебаний примем соответствующие правоприменительные меры и другие меры для предотвращения будущих нарушений", - заявил канадский регулятор.
Министр транспорта Канады Омар Альхабра объявил в воскресенье, что Канада закроет свое воздушное пространство для российских эксплуатантов воздушных судов после аналогичных мер со стороны других стран. "Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину", - написал министр в своем Twitter.