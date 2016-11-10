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    Россия направит гуманитарную помощь в Йемен

    Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Россия прорабатывает направление в Йемен очередной партии гуманитарной помощи.

    Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

    Россия выступает за снятие морской и воздушной блокады региона, добавила дипломат.

    «В Москве последовательно выступают за принятие международным сообществом неотложных мер по облегчению катастрофического социально-экономического положения в Йеменской Республике, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа во все районы этой страны», — подчеркнула Захарова, передает «Федеральное агентство новостей».

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