Россия направит гуманитарную помощь в Йемен

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Россия прорабатывает направление в Йемен очередной партии гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Россия выступает за снятие морской и воздушной блокады региона, добавила дипломат.

«В Москве последовательно выступают за принятие международным сообществом неотложных мер по облегчению катастрофического социально-экономического положения в Йеменской Республике, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа во все районы этой страны», — подчеркнула Захарова, передает «Федеральное агентство новостей».