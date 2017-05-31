 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГ из акватории Средиземного моря

    Минобороны РФ: Информация о пусках была своевременно направлена в командования США, Турции и Израиля

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Находящиеся в акватории Средиземного моря российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" выпустили четыре крылатых ракеты "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламского государства" в районе сирийской Пальмиры. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в минобороны РФ. 

    Отмечается, что все ракеты достигли своих целей. 

    По данным минобороны России, информация о предстоящих пусках была своевременно направлена в командования США, Турции и Израиля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi