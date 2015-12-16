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    ​Россия нанесла 17 ударов по боевикам в Сирии, уничтожены свыше 150 боевиков

    Российская авиация уничтожила 11 единиц техники

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Российская авиация за последние сутки поддержала оппозицию 17 ударами по позициям "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) севернее Ракки, уничтожены свыше 150 боевиков.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

    Удары были нанесены в поддержку наступления отряда "Ганим", входящего в Сирийскую свободную армию, и вооруженного формирования "Демократических сил", уточнил он.

    "По данным объективного контроля российская авиация уничтожила более 150 боевиков и 11 единиц техники", - сказал Рудской.

    По его словам, еще 18 ударов по террористам были нанесены в интересах отрядов "Львы пустыни" и "Каламун" в районах Эль-Каратьен и Пальмиры.

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