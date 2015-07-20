Россия намерена совместно с Ираном бороться с ИГ

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Россия не видит никаких препятствий для укрепления антитеррористического сотрудничества с Ираном, в том числе для борьбы с радикальной группировкой "Исламское государство". Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз Ильи Рогачева.

Дипломат сообщил, что Россия будет развивать антитеррористическое сотрудничество с Ираном в районе Ближнего Востока. Он подчеркнул, что объектом такого сотрудничества "может и должна быть известная международная террористическая организация "Исламское государство"".

Рогачев добавил, что и Россия, и Иран уже давно оказывают активную поддержку правительству Ирака в борьбе с ИГ. Он также отметил, что главная задача – налаживание сотрудничества по антитеррористической деятельности между всеми заинтересованными странами "без политизации, без двойных стандартов, которые пока что, к сожалению, все еще на лицо в борьбе в том числе и с ИГ".

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе и в России.