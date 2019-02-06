Россия намерена поставить С-400 в Турцию к осени

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Россия поставит Турции системы ПВО С-400 к осени 2019 года.

Как передает Report, об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены", - заявил Д.Шугаев.

По его словам, контракт также предполагает технологическое сотрудничество.

"Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", - добавил директор ФСВТС.

Он указал, что российская сторона готова предложить конкретные решения по интересующим их проектам в рамках совместной разработки техники.

Отметим, что Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет 2,5 млрд. долларов.