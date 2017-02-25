Россия наложит вето на резолюцию СБ ООН по санкциям в отношении Сирии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Россия может наложить вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в соответствии с которым против Сирии могут быть введены санкции из-за использования химического оружия против мирных граждан.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя постоянного представителя России в ООН Владимира Сафронкова.

«Существует мнение, что сама резолюция противоречит основополагающему принципу презумпции невиновности до завершения расследования», — сказал Сафронков.

По его словам, Россия наложит вето на этот документ, если будет принимать участие в голосовании.

Данный документ может быть представлен к голосованию на следующей неделе.