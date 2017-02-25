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    Россия наложит вето на резолюцию СБ ООН по санкциям в отношении Сирии

    Данный документ может быть представлен к голосованию на следующей неделе

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Россия может наложить вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в соответствии с которым против Сирии могут быть введены санкции из-за использования химического оружия против мирных граждан.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя постоянного представителя России в ООН Владимира Сафронкова.

    «Существует мнение, что сама резолюция противоречит основополагающему принципу презумпции невиновности до завершения расследования», — сказал Сафронков.

    По его словам, Россия наложит вето на этот документ, если будет принимать участие в голосовании.

    Данный документ может быть представлен к голосованию на следующей неделе.

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