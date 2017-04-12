Россия наложила вето на проект резолюции ООН по Сирии

Баку. 12апреля. REPORT.AZ/ Россия наложила вето на проект резолюции ООН по инциденту с химическим оружием в провинции Идлиб в Сирии, внесённый в Совет Безопасности Великобританией, США и Францией.

Как передает Report, заседание по данной резолюции состоялось в среду.

11 апреля Франция, Великобритания и США представили в ООН пересмотренную резолюцию по химатаке в Сирии.

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, внесённый Великобританией, США и Францией, предлагает генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу помочь в расследовании инцидентов с химическим оружием в Сирии, в том числе в провинции Идлиб.