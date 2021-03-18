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Россия начала подготовку разговора Путина с Байденом

Россия начала подготовку разговора Путина с Байденом Началась подготовка разговора Путина с Байденом
Другие страны
18 марта 2021 г. 21:22
Россия начала подготовку разговора Путина с Байденом

МИД России уже приступил к проработке организации разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипведомство.

Ранее Путин заявил, что готов к прямым переговорам с Байденом. "Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", - сказал глава государства РФ в эфире телеканала "Россия-24".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Putinlə Baydenin danışıqlarına hazırlıq görür

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