Россия начала подготовку разговора Путина с Байденом

МИД России уже приступил к проработке организации разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипведомство.
Ранее Путин заявил, что готов к прямым переговорам с Байденом. "Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", - сказал глава государства РФ в эфире телеканала "Россия-24".