Россия может вернуться к полноценной работе в ПАСЕ после пятилетнего перерыва

Российская делегация во вторник может после пятилетнего перерыва вернуться к полноценной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) - одной из ведущих международных парламентских площадок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в случае, если это произойдет, будет не только в значительной степени преодолен один из наиболее серьезных кризисов последних лет, угрожавших самим устоям Совета Европы, но и фактически дезавуирована санкционная политика в отношении парламентариев как способ оказать давление на то или иное государство.