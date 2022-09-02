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Украинская разведка: Россия может привлечь к войне еще до 350 тысяч военных

Украинская разведка: Россия может привлечь к войне еще до 350 тысяч военных Россия может привлечь к боевым действиям в Украине еще до 350 тыс. военнослужащих.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 15:56
Украинская разведка: Россия может привлечь к войне еще до 350 тысяч военных

Россия может привлечь к боевым действиям в Украине еще до 350 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире "Военного телевидения Украины".

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, Россия имеет мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского союза... Если сложить это в единое, то получается 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", – рассказал представитель военной разведки Украины.

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Версия на азербайджанском языке Baş Kəşfiyyat İdarəsi: "Rusiya Ukraynaya daha 350 minədək hərbçi göndərə bilər"
Версия на английском языке Russia may involve up to 350,000 more troops in war - Ukrainian intelligence

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