Украинская разведка: Россия может привлечь к войне еще до 350 тысяч военных

Россия может привлечь к боевым действиям в Украине еще до 350 тыс. военнослужащих.

Россия может привлечь к боевым действиям в Украине еще до 350 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире "Военного телевидения Украины".

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, Россия имеет мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского союза... Если сложить это в единое, то получается 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", – рассказал представитель военной разведки Украины.