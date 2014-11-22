Россия может построить железную дорогу в обход Украины

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Россия построит железную дорогу в обход Украины за 55 миллиардов рублей в течение двух лет, передает Report со ссылкой на ТАСС. Об этом рассказал один из федеральных чиновников, участвовавший в обсуждении проекта.

"Начинаем со следующего года строить железную дорогу в обход Украины, стоимость — 55 млрд рублей. За два года должны построить", — сказал он. Финансирование будет предоставляться равномерными траншами в течение трех ближайших лет. В пресс-службе ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) от комментариев по этому поводу отказались.

Как ранее сообщал ТАСС, еще в марте 2014 года РЖД рассматривала необходимость реконструкции железнодорожных путей в южные регионы России в обход территории Украины. На заседании коллегии Росжелдора 28 марта первый вице-президент РЖД Вадим Морозов предложил построить железнодорожный участок Журавка — Чертково для того, чтобы получить "надежное, устойчивое и ни от кого не зависящее движение в южном направлении". Тогда он оценивал расходы на строительство в диапазоне от 40 до 60 миллиардов рублей. Он основывался на расчетах и данных проектно-изыскательских работ, проводившихся в 2007-2008 годах в рамках проекта организации скоростного пассажирского сообщения на направлении Москва — Адлер (Сочи).

Сейчас ряд поездов из центральной части России в направлении южных регионов следуют по кратчайшему пути через территорию Украины, дважды пересекая государственную границу между странами.