Россия может оставить без интернета страны НАТО - The Guardian

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Россия, возможно, представляет большую опасность для Великобритании и других стран НАТО, так как может перерезать подводные кабели, жизненно важные для международной торговли и интернета, предупредил британский начальник штаба обороны сэр Стюарт Пич, - сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

"Российские суда регулярно появляются вблизи атлантических кабелей, через которые идет коммуникация между США и Европой и другими странами мира", - говорится в статье.



"Существует новая угроза нашему процветанию и образу жизни, кабелям, которые пересекают морское дно, выведение из строя которых путем перерезания кабелей или уничтожения немедленно - и катастрофически - прервет международную торговлю и интернет", - заявил главный маршал авиации Пич, назначенный в сентябре председателем военного комитета НАТО.

"Это предупреждение поступило через две недели после того, как правоцентристский аналитический центр Policy Exchange опубликовал доклад, в котором говорится, что 97% глобальных коммуникаций и ежедневные финансовые трансакции на сумму 10 трлн долларов осуществляются через такие кабели", - отмечает издание.



Несмотря на эти предупреждения, российские суда могут просто получать доступ к кабелям для перехвата коммуникаций с целью сбора разведданных - что уже давно делают американцы и британцы, а не пытаться перерезать их или нарушить коммуникации, пишет газета.