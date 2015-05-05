Россия корректирует стратегию нацбезопасности из-за новых угроз

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Россия корректирует стратегию национальной безопасности до 2020 года и доктрину информационной безопасности РФ с учетом новых военных угроз в мире, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

"В целях актуализации концептуальных основ обеспечения национальной безопасности по решению Совета безопасности РФ развернута работа по корректировке основных документов стратегического планирования - стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года и доктрины информационной безопасности РФ", - заявил Патрушев в статье для газеты "Красная звезда".

По его словам, это связано с возникновением новых военных опасностей и угроз после событий "арабской весны", в Сирии и Ираке, в ситуации в Украине и вокруг нее. При этом наметилась тенденция смещения военных опасностей и угроз в информационное пространство.

"В борьбе ведущих государств мира за свои интересы типичными стали "непрямые действия", использование протестного потенциала населения, радикальных и экстремистских организаций, частных военных компаний. Возрастает агрессивность США и НАТО по отношению к России. Наращивается их наступательный потенциал непосредственно у наших границ. Активно проводятся мероприятия по развертыванию глобальной системы ПРО", - отметил глава Совбеза, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".