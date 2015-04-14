​Сильные пожары, бушующие на юге России, перекинулись на Китай

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Лесные пожары, бушующие в России и унесшие жизни 23 человек, перекинулись на территорию Китая, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник огонь перекинулся на территорию автономного региона Внутренняя Монголия, расположенного на севере Китая.

По данным агентства, в результате пожара были уничтожены 85 построек, автомобили более 50 семей, проживающих в городском уезде Аргунь. Экономический ущерб оценивается примерно в 3,2 млн. долларов. Более 660 пожарных участвуют в тушении огня. Данные о жертвах и пострадавших не поступали.

Напомним, что в воскресенье из-за сильного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду, в Хакасии резко обострилась пожароопасная обстановка. Огонь охватил более 20 населенных пунктов. Около 5 тыс. человек остались без жилья. По последним данным, погибли 23 человека. Следственный комитет России после пожаров в Хакасии возбудил пять уголовных дел.