​Выживших с затонувшего траулера "Дальний Восток" доставили в больницу Южно-Сахалинска

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Моряки с затонувшего в Охотском море траулера "Дальний Восток" доставлены в больницу Южно-Сахалинска, где проходят полный осмотр, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Cегодня суда "Андромеда" и "Справедливый" доставили в Корсаков выживших моряков и тела погибших членов экипажа траулера.

"Все моряки находятся в удовлетворительном состоянии. И россиян, и иностранцев доставили в больницу, где они проходят всесторонний осмотр. По его результатам будет принято решение, кого госпитализировать, а кого отправить в гостиницы", - сказал представитель главка МЧС РФ по Сахалинской области.

В больнице работают следователи, которые опрашивают моряков. Ранее сообщалось, что морякам оказывают помощь психологи МЧС.

Напомним, что большой автономный траулер "Дальний Восток" в ночь на 2 апреля затонул в акватории Охотского моря. Из 132 находившихся на борту рыбаков спасатели подняли из ледяной воды 119. 56 из них погибли, остальные получили серьезные обморожения. Среди спасенных - четыре азербайджанца.