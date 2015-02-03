Иран планирует подписать соглашение с ЕАЭС по снижению тарифов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Иран рассчитывает в следующем году подписать соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) с целью значительного сокращения тарифов между странами. Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Министерство промышленности и торговли Ирана начало вести переписку и переговоры с Евразийским экономическим союзом и Таможенным союзом ЕврАзЭС относительно значительного сокращения тарифов между двумя сторонами. Ожидается, что в следующем году мы станем свидетелями подписания соглашения между сторонами", - написал посол в своем блоге Livejournal.

Он отметил, что "учитывая то, что у России нет льготных тарифов кроме как со странами СНГ, в настоящее время единственным путем использовать низкие тарифы является использование в качестве посредников для экспорта в Россию таких стран, как Армения, Азербайджан и Казахстан".