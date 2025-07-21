Россия и Узбекистан завершили совместные учения "Хамкорлик-2025"

Совместные российско-узбекские тактические учения "Хамкорлик-2025" по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований завершились на полигоне "Термез" в Узбекистане.

Совместные российско-узбекские тактические учения "Хамкорлик-2025" по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований завершились на полигоне "Термез" в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По плану учений, отряды НВФ пересекли государственную границу и вступили в бой с пограничниками. Подразделения быстрого реагирования отразили атаку противника, а беспилотники провели разведку и передали данные для нанесения упреждающего удара вертолетами Ми-35 и Ми-24.

Во втором этапе учений условный противник занял территорию в приграничной зоне. Совместные силы блокировали боевиков, уничтожили технику с помощью FPV-дронов и зачистили район, задействовав багги, квадроциклы, мотоциклы и бронетехнику БТР-82А и "Тайфун".