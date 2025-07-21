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Россия и Узбекистан завершили совместные учения "Хамкорлик-2025"

Россия и Узбекистан завершили совместные учения "Хамкорлик-2025" Совместные российско-узбекские тактические учения "Хамкорлик-2025" по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований завершились на полигоне "Термез" в Узбекистане.
Другие страны
21 июля 2025 г. 20:39
Россия и Узбекистан завершили совместные учения Хамкорлик-2025

Совместные российско-узбекские тактические учения "Хамкорлик-2025" по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований завершились на полигоне "Термез" в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По плану учений, отряды НВФ пересекли государственную границу и вступили в бой с пограничниками. Подразделения быстрого реагирования отразили атаку противника, а беспилотники провели разведку и передали данные для нанесения упреждающего удара вертолетами Ми-35 и Ми-24.

Во втором этапе учений условный противник занял территорию в приграничной зоне. Совместные силы блокировали боевиков, уничтожили технику с помощью FPV-дронов и зачистили район, задействовав багги, квадроциклы, мотоциклы и бронетехнику БТР-82А и "Тайфун".

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