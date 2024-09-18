Россия и Узбекистан ведут переговоры о совместных проектах в ТЭК

Россия и Узбекистан ведут переговоры о нескольких совместных проектах в сфере ТЭК.

Россия и Узбекистан ведут переговоры о нескольких совместных проектах в сфере ТЭК.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в кулуарах Промышленно энергетического форума TNF.

По его словам, стороны также обсуждают сотрудничество в сферах транспортировки газа, нефти, нефтепереработки, добычи газа, технологий.

"Эти вопросы так или иначе обсуждаются на совместных встречах. Обсуждается взаимодействие между нашими и узбекскими компаниями, идет поддержка на уровне государств", - сказал он.

Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября в Тюмени.