Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150

150 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

150 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с Украины взамен переданных Украине 150 военнопленных ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

"30 декабря в результате переговорного процесса были возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что посреднические усилия гуманитарного характера для возращения россиян из плена оказали ОАЭ.