Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома".

Отмечается, что РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулированию взаимных требований.

20 декабря в Минске прошёл очередной раунд российско-украинских газовых переговоров. Российская делегация на них была представлена главой «Газпрома» Алексеем Миллером, министром энергетики Александром Новаком и вице-премьером Дмитрием Козаком.