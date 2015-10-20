Россия и США согласовали правила связи самолетов в Сирии

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Россия получила от министерства обороны США согласованный меморандум о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии, сообщил во вторник официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Меморандум стал одним из первых шагов к "деконфликтизации" операций в Сирии, проводимых российскими ВВС и ВВС коалиции под предводительством США. Он поможет предотвратить столкновение самолётов в воздухе и потенциальные конфликты между ними. О сотрудничестве или координации действий при этом речи не идет.

"Буквально сегодня утром мы получили от наших американских коллег согласованный ими меморандум о предотвращении воздушных инцидентов в Сирийской Арабской Республике", - сказал Конашенков, добавив, что минобороны считает подписание меморандума "важным шагом".

"Рассчитываем, что данный документ будет распространяться на авиацию всех стран анти-игиловской коалиции. По крайней мере, американцы обязались довести согласованные правила до всех своих партнеров, действующих на территории Сирии", - сказал Конашенков.

Ранее представитель Пентагона Капитан Джефф Дэвис, говоря о меморандуме, подчеркивал, что он не является политическим соглашением.

"Это узкоспециальный документ по воздушной безопасности. Это не соглашение. На самом деле мы глубоко не согласны с тем, что делает в Сирии Россия", - заявил Дэвис.

Ранее представитель госдепартамента США Джон Кирби обвинил Россию в нанесении ударов по сирийской оппозиции. По его словам, менее 10% ударов российской авиации в Сирии были направлены против боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды".