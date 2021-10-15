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Россия и США провели заседание комиссии по выполнению СНВ-3

Россия и США провели заседание комиссии по выполнению СНВ-3 США и Россия провели очередное заседание консультативной комиссии по выполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.
Другие страны
15 октября 2021 г. 02:39
Россия и США провели заседание комиссии по выполнению СНВ-3

США и Россия провели очередное заседание консультативной комиссии по выполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил госдепартамент.

"Девятнадцатая сессия двусторонней консультативной комиссии, созданной в соответствии с договором США-РФ СНВ-3, была проведена в Женеве 5-15 октября 2021 года. Делегации США и РФ продолжили дискуссию по практическим вопросам, касающимся реализации соглашения", - говорится в сообщении госдепа.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джозефа Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет.

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