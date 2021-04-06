Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах

За полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США - сократили на 100

Россия и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) обменялись данными по количеству ракет и ядерных боеголовок в своих арсеналах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных Госдепартамента США.

Обе ядерные сверхдержавы обмениваются данными о состоянии стратегических сил раз в полгода, последний такой обмен информацией был по состоянию на 1 сентября 2020 года.

Согласно актуальным данным, за полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США - сократили на 100.

Так, на 1 марта 2021 года у России было развернуто 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков (в сентябре было 510), у США – 651 (675).

У России на этих носителях располагалось 1 456 боеголовок (1 447 в сентябре), у США – 1 357 (1 457).

Кроме того, Вооруженные силы РФ располагают 767 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками (764), США – 800 (этот показатель с сентября не изменился).