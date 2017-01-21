Россия и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Российская и сирийская сторона подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота (ВМФ) России в Тартусе на 49 лет. Как сообщает Report, cоответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации правительства России.

Для размещения пункта МТО Сирийская сторона передает Российской стороне в безвозмездное пользование на весь срок действия настоящего соглашения территорию.

Отмечается, что соглашение действует в течение 49 лет и "автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды", если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

Максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное нахождение в пункте МТО – 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности.