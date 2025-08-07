Россия и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере торговли услугами и инвестиций

Россия и Объединенные Арабские Эмираты заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере торговли услугами и инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ был подписан в рамках встречи президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Согласно соглашению, российские компании получат возможность открывать в специализированных свободных зонах ОАЭ дочерние предприятия с 100%-м российским капиталом, включая банки, медицинские учреждения и новостные агентства.

Также соглашение будет способствовать расширению торговли услугами, диверсификации торговых потоков и укреплению кооперационных связей.

Документ открывает новые возможности для российских поставщиков услуг и инвесторов: они смогут вести свою деятельность без ограничений в таких секторах, как компьютерные услуги, исследования и разработки, технические испытания, техническое консультирование, компьютерное резервирование в авиатранспорте, ремонт морских и воздушных судов, железнодорожные перевозки, услуги в сфере управления, образовательные, юридические услуги.