Россия и Норвегия обсудят вопрос ядерной безопасности

Ежегодное заседание норвежско-российской комиссии по ядерной безопасности состоится 20 июня в городе Трумсё на севере Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба норвежского МИД.

"Ядерной безопасности отдается большой приоритет в нашем сотрудничестве с Россией. Это сотрудничество в течение 20 лет способствовало выстраиванию доверия и безопасности", - сказал статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Хальворсен.

На повестке дня комиссии будут такие вопросы, как обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами на северо-западе России, безопасность российских АЭС и мониторинг окружающей среды, в том числе в связи с затонувшей в 1989 году в Норвежском море атомной подлодкой "Комсомолец".