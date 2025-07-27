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Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения

Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении.
Другие страны
27 июля 2025 г. 19:37
Россия и КНДР рассматривают вопрос возобновления морского сообщения

Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.

"Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе, которые вы перечислили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос возобновления морского и паромного сообщения между Россией и КНДР.

Отмечается, что первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19:00 мск (20:00 по Баку) воскресенья.

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