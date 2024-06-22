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Россия и КНДР начнут работу по реализации нового договора по оборонному сотрудничеству

Россия и КНДР начнут работу по реализации нового договора по оборонному сотрудничеству Россия и Северная Корея начинают работу по реализации всех положений нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Другие страны
22 июня 2024 г. 17:09
Россия и КНДР начнут работу по реализации нового договора по оборонному сотрудничеству

Россия и Северная Корея начинают работу по реализации всех положений нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Мы не успокаиваемся на достигнутом. Сейчас наступил новый период, когда начинается работа по реализации всех положений Договора. Мы к ней готовы. Наши корейские друзья, разумеется, тоже. Все еще впереди", - заявил посол.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".

Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".

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